Meteo, l'avvertimento di Giuliacci per il week end: "Quando arriva la pioggia"

Un week end all'insegna di pioggia, freddo e un po' di neve. È la previsione del colonnello Mario Giuliacci per questo weekend. Come si legge in un suo editoriale sul sitometeogiuliacci.it, l'alta pressione lascerà libero il passaggio a delle correnti di aria fredda provenienti dai Balcani e dalla Russia. Un clima che si avvicina più al periodo invernale che a quello autunnale.

Bomba d'acqua e freddo. La previsione di Giuliacci stronca l'autunno

Domani le correnti fredde provenienti dalla Russia irromperanno da est e quindi dalla porta dell'Adriatico colpendo principalmente il versante orientale della Penisola dove si farà sentire maggiormente il calo termico. Domenica il freddo si propagherà in tutto il Paese e in particolare al Nord, con valori ampiamente sotto le medie. In base alle proiezioni dei modelli previsionali, il calo termico sarà sensibile e supportato da venti freddi. Anche se le temperature saranno più basse rispetto ai valori stagionali rimarranno sostanzialmente autunnali. Ma il fine settimana sarà caratterizzato dalla pioggia e dall'arrivo della prima neve.

"Vagonate di pioggia", Giuliacci indica la data della svolta meteo

Sabato 12 è prevista la pioggia al Sud e nelle regioni centrali adriatiche. La perturbazione di sposteràa fine giornata verso l'Emilia Romagna. Il giorno successivo, Domenica 13, il maltempo si sposterà più a settentrione dove è prevista anche la neve. Domenica, infatti, nel corso del giorno pioverà su gran parte del Nord e, a tratti, anche sulle regioni centrali tirreniche, con nevicate sulle Alpi a quote relativamente basse, in Piemonte e Lombardia anche al di sotto dei 1000 metri. La neve cadrà piuttosto intensa sulle Alpi Centrali e Occidentali, con accumuli più contenuti invece sulle Alpi Orientali.