Meteo, quando arrivano la pioggia e il freddo. La previsione di Giuliacci stronca l'autunno

Pioggia, freddo e un po' di neve. È la previsione del metereologo Mario Giuliacci per il weekend centrale di novembre. Come si legge in un editoriale sul sito meteogiuliacci.it, l'alta pressione è in ritirata e lascerà libero il passaggio a delle correnti di aria fredda provenienti dai Balcani. Sembra infatti che l'autunno stia lasciando il passo all'inverno anticipatamente.

Le correnti fredde irromperanno dall'Adriatico ed è quindi soprattutto in questo versante della Penisola, quello orientale, che si farà inizialmente sentire il calo termico, che poi però domenica si propagherà con decisione a gran parte del Paese e in particolare al Nord. Secondo Giuliacci, in base alle proiezioni dei modelli previsionali, il calo delle temperature sarà sensibile grazie alla complicità dei venti freddi che soffieranno su gran parte del Paese. Ma sebbene in molte zone siano attesi valori al di sotto della norma tuttavia le temperature rimarranno sostanzialmente autunnali: si tratta di un freddo quasi invernale, ma senza i rigori del vero inverno.

Ma il freddo non sarà la sola sorpresa del weekend. Le correnti in arrivo da est causeranno anche un peggioramento del tempo: arriveranno pioggia e neve. Sabato la pioggia colpirà il Sud e le regioni centrali adriatiche, propagandosi a fine giornata anche in Emilia e Romagna. Domenica il maltempo si sposterà più a nord non risparmiando le regioni centrali tirreniche, con nevicate sulle Alpi a quote relativamente basse, in Piemonte e Lombardia anche al di sotto dei 1000 metri. Prevista la neve sulle Alpi Centrali e Occidentali, con accumuli più contenuti invece sulle Alpi Orientali.