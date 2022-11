Mannheimer dà il colpo di grazia al Pd: quanti sono d'accordo con Meloni

07 novembre 2022 a

Gli Italiani sono d'accordo con la linea del governo di Giorgia Meloni sui migranti e sulle Ong. Nel corso di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, viene mostrato un sondaggio di Eumetra secondo cui il 63 per cento degli italiani condivide la linea del governo sull'immigrazione (il 32 per cento è "molto d'accordo"), il 17 per cento è "poco d'accordo", un altro 17 per nulla.

Il secondo cartello è ancora più interessante perché mostra il grado di adesione a seconda dell'orientamento politico. Il 94 per cento degli elettori di Fratelli d'Italia, va da sé, sono d'accordo con quanto deciso dal governo. Sulla stessa lunghezza d'onda quelli di Forza Italia: 86 per cento. Abbastanza sorprendentemente, tra chi ha indicato di votare per la Lega di Matteo Salvini c'è un certo grado di dissenso: il 64 per cento è favorevole alla linea Meloni, stesso valore per gli elettori del Movimento 5 Stelle. Dato quest'ultimo che conferma quanto sia peculiare l'elettorato grillino nell'ambito del centrosinistra. Basti pensare che tra gli elettori del Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi il grado di adesione è al 40 per cento.

In studio c'è il sondaggista Renato Mannheimer che sottolinea come l'operazione del governo abbia una forte connotazione politica: è "un segnale del governo e la maggioranza degli italiani è d'accordo". Questo consenso "si vede anche da altri sondaggi" afferma Mennheimer che commenta il dato del Pd: il 31 per cento di chi si è dichiarato elettore del partito di Enrico Letta è d'accordo con Meloni sull'immigrazione. "Un elettore del Pd su tre, è molto significativo" chiosa il sondaggista,