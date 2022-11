Stasera Italia, Paragone a valanga contro le Ong: "Alzano i toni solo quando..."

07 novembre 2022 a

a

a

Come mai lo scontro con le Ong torna sempre al centro dell'attenzione con i governi di centrodestra? Il giornalista e leader di Italexit, Gianluigi Paragone, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, mette in luce un aspetto della vicenda dei migranti preso poco in considerazione.

"Balza subito all'occhio che le Ong tornano al centro dell'attenzione quando ci sono governi che a loro non piacciono. Le periferie Italiane intanto sono nelle mani di bande di stranieri che fanno quello che vogliono"



A #StaseraItalia l'opinione di @gparagone pic.twitter.com/oKe2Yf6cKe — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 7, 2022

"La cosa che balza subito all'occhio è che queste Ong ritornino sulle prime pagine dei giornali e al centro dell'attenzione della cronaca soltanto quando ci sono dei governi che a loro non piacciono. E allora i toni si alzano e si ingaggia un rapporto anche muscolare e tutto deve essere finalizzato a quel tipo di scenario. Le ricadute di quello scenario non vengono mai prese in considerazione la gente normale a casa che ci sta guardando pensa: 'si è vero, ci sono le ong, ci sono i sono migranti però nella quotidianità delle città, le periferie sono nelle mani di bande di stranieri che fanno quello che vogliono'" conclude Paragone.