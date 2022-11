Stasera italia, Feltri sbotta sui regolamenti internazionali: "Vanno modificati"

07 novembre 2022 a

a

a

Il fondatore e direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, difende le politiche dell'immigrazione messe in atto dal governo Meloni proprio in questi giorni. Feltri, ospite della puntata di lunedì 7 novembre di Stasera Italia su Rete4, sostiene che i regolamenti internazionali, che consentono alle navi delle Ong di sbarcare nel porto più vicino e più sicuro, vadano cambiati.



Migranti, braccio di ferro tra Governo e Ong



A #StaseraItalia interviene @vfeltri: "I regolamenti internazionali vanno modificati" pic.twitter.com/huGr9DZLNo — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 7, 2022



"Dal mio punto di vista le persone in difficoltà vanno sicuramente soccorse e messe al sicuro. Ma c'è anche da dire che purtroppo i regolamenti internazionali andrebbero modificati perché una nave, ad esempio tedesca, che viene ad accogliere dei migranti che stanno male o sul punto di annegare per me merita degli applausi. Però non si capisce perché una nave tedesca poi debba portare i migranti in Italia. Lo dice il regolamento internazionale ed è un regolamento del cavolo, bisogna cambiarlo" sostiene Feltri.

“Delirante furia verde”. Feltri fa a pezzi le proteste degli ecologisti: criminali