Mascherine e vaccini, Ricciardi non si arrende: "Il cambio delle regole farà aumentare i morti di Covid"

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è intenzionato a far cadere l'obbligo di mascherina negli ospedali e di cancellare le sanzioni per i non vaccinati. Non è affatto d'accordo Walter Ricciardi, l'ex braccio destro di Roberto Speranza al ministero della Salute, che boccia ogni cambio di rotta senza appello.

"Perni fondamentali per una politica sanitaria basata sulla scienza in una fase di ripartenza della pandemia sono primo vaccinare, secondo mascherine in luoghi affollati, terzo aerazione nei locali chiusi, quarto igiene mani e superfici, quinto uso corretto degli antivirali", dice Ricciardi. "Ogni deroga - aggiunge - aumenterà casi, malati e morti". Un'altra novità introdotta da Schillaci è l'interruzione della pubblicazione quotidiana del bollettino Covid. Diventa settimanale.