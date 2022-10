Crisanti si scaglia contro Schillaci sul Covid: "Il bollettino lo farei ogni mezza giornata"

28 ottobre 2022 a

Andrea Crisanti, virologo e senatore del Pd, non accetta il cambio di rotta del ministro della Salute Orazio Schillaci sul Covid che ha deciso d'interrompere la pubblicazione del bollettino giornaliero che riporta decessi, indici di contagiosità e situazione dei ricoveri negli ospedali e di renderlo settimanale.

Per Crisanti, intervenuto a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, "il bollettino Covid da quotidiano a settimanale è una decisione politica inutile, preferiscono non sapere quanto aumentano i casi. L’hanno tolto perché ai cittadini fa paura. Io lo avrei fatto ogni mezza giornata". Crisanti critica la decisione del ministro nello stesso giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda l'importanza dei vaccini e aggiunge: "Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid".