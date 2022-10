Che Tempo Che Fa, la lezione di Burioni dopo il Covid: "Perché la quarta dose serve"

Giada Oricchio 17 ottobre 2022 a

a

a

“Ho preso il Covid, ma il vaccino mi ha salvato. Fate la quarta dose”. Così Roberto Burioni ha replicato per le rime a chi sostiene che l’immunizzazione non serve. L’immunologo, ospite di “Che Tempo che Fa”, la trasmissione di Rai3, domenica 16 ottobre, ha spiegato: “Nonostante la quarta dose di vaccino fatta il 30 settembre ho contratto il virus. Questo ha dato ai soliti la possibilità di dire Burioni si è vaccinato e si è infettato, il vaccino non funziona. Non è vero e questa sera vi spiegherò perché”.

“Via obblighi e sanzioni”. Paragone chiede coraggio a Meloni dopo l'indagine sui vaccini

Il divulgatore scientifico ha sottolineato che “l’efficacia del vaccino contro il contagio ad aprile 2021 era del 92%”, ma con la variante Omicron 5 tutto è cambiato: “È talmente diversa da quelle circolanti l’anno scorso che gli scienziati hanno suggerito di chiamarlo in modo diverso”. Il virus è mutato e ha acquisito la capacità di sfuggire alle difese immunitarie facendo diminuire la protezione del vaccino. “Due però sono le cose importanti – ha proseguito Burioni -. Una è che chi è immunizzato risulta meno contagioso anche con Omicron e l’altra è che 4 dosi sono estremamente efficaci dal proteggere dalla malattia grave”.

"Mai così". Covid, cosa sanno gli scienziati nulla nuova variante Xbb

Il virologo ha avuto febbre e tosse, ma si è detto molto felice di essere in tv a raccontare l’infezione anziché in una stanza d’ospedale “a rischiare la vita e consumare risorse sanitarie al posto di chi ne ha bisogno”. Infine ha presentato un grafico sul tasso di mortalità da Covid molto basso per coloro che hanno ricevuto 3 e 4 iniezioni e alto per i non vaccinati: “Bisogna allargare l’inquadratura per vedere la linea rossa che li riguarda: muoiono tanto di più. Lo studio ha dimostrato che un ultracinquantenne non vaccinato ha 14 volte le probabilità di morire di Covid rispetto a un vaccinato”.

"Nonostante la quarta dose di vaccino fatta il 30 settembre ho contratto il COVID. Questo ha dato ai soliti la possibilità di dire “Burioni si è vaccinato e si è infettato, il vaccino non funziona”. Non è vero e questa sera vi spiegherò perché."@RobertoBurioni a #CTCF pic.twitter.com/Xl9eRGM50E — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 16, 2022

Insomma, con l’avvento della contagiosissima Omicron l’immunizzazione è diventata “una specie di casco che non protegge gli altri, ma il motociclista che lo indossa”. Se prima vaccinarsi era un gesto di responsabilità sociale, adesso è un gesto più egoistico anche se indirettamente porta benefici all’intera comunità. Il professor Burioni ha chiuso l’intervento con un appello: “Nelle prossime settimane molti finiranno per incontrare il Covid perché sta circolando intensamente. Fate la quarta dose”.