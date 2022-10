Zona Bianca, “i vaccini creano tumori”. Bassetti demolisce Citro: spazzatura, da sanzionare

17 ottobre 2022 a

Perché la campagna vaccinale per la quarta dose contro il Covid non ha funzionato? La domanda è rivolta a Matteo Bassetti, infettivologo di Genova, nel corso della puntata del 16 ottobre di Zona Bianca, il talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi: “Continua a stentare perché ci sono stati alcuni errori abbastanza importanti anche nella comunicazione, continuare per esempio a chiamarla quarta dose è un grave errore. Sono 22 anni che faccio la vaccinazione anti-influenzale e non ho mica detto che faccio 22 dosi di vaccino, faccio il richiamo annuale. La comunicazione non ha funzionato, anche a livello di ministero della Salute, che l’ha lanciata nel pieno dell’estate. L’obiettivo è mirare nel pieno di alcune categorie, ovvero over 65 e persone che hanno una fragilità”.

Nel corso della trasmissione interviene anche Massimo Citro Della Riva, psicoterapeuta, che segnala un nesso tra la vaccinazione e l’insorgenza di tumori, dichiarazione che mandano Bassetti su tutte le furie: “Trovo queste affermazione gravissime, mi dissocio completamente, mi guardo come si possono dire, chiedo dei provvedimenti da parte dell'Ordine dei medici nei confronti di chi dice queste cose gravissime. Non so se questa persona sia iscritta all’Ordine, se lo fosse serve un provvedimento urgente, non si può dire che i vaccini creano tumori in un momento così importante della campagna vaccinale. Si stanno dando informazioni contro ogni evidenza scientifica”.

Citro Della Riva risponde al medico ligure: “Non sono contro l’evidenza scientifica perché io ho documento tutto con la letteratura, quindi c’è poco da dire della storia dell’Ordine. Letteratura non condizionata dai conflitti di interessi, lei sta parlando con un ricercatore”. “Quale letteratura? Spazzatura!” chiude il discorso Bassetti.