Xbb, la nuova variante e l'allarme degli scienziati: "La peggiore forma"

17 ottobre 2022 a

a

a

Non smette di fare paura il Covid e la pandemia sembra non avere fine. Dopo un'estate di contagi e ricoveri e l'impennata autunnale, arriva un'altra cattiva notizia: l'ultima variante super contagiosa isolata a Singapore dopo gli infetti sono aumentati in modo impressionante nel giro di pochissimo tempo. La nuova mutazione si chiama Xbb ed ha allarmato gli esperti che l'hanno addirittura definita "la peggiore forma di virus scoperta finora". I nuovi vaccini "bivalenti" di Pfizer e Moderna però sembrerebbero infatti funzionare bene contro Xbb, quelli utilizzati all'inizio della pandemia invece non sarebbero efficaci contro la variante.

Il Daily Beast riporta le dichiarazioni di Amesh Adalja, esperta di salute pubblica presso il Johns Hopkins Center for Health Security: "È probabilmente la variante più evasiva dal punto di vista immunitario e pone problemi per gli attuali trattamenti a base di anticorpi monoclonali e la strategia di prevenzione".