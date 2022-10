Furgone disabili tampona tir, sei morti tra cui l'ex sindaco di Riccione

07 ottobre 2022 a

Cinque ragazzi e ragazze con sindrome di down e l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, volontario della Cooperativa Cuore21 Onlus, che stava accompagnando i ragazzi a un evento in Friuli, sono le vittime del tragico incidente avvenuto sull’A4 all’altezza del casello di San Donà/Noventa di Piave. Il furgone, all’altezza del casello di San Donà/Noventa di Piave (Venezia), ha tamponato un mezzo pesante.

Una settima persona è rimasta ferita ed stata ricoverata all’ospedale di Mestre. Il furgone sarebbe partito nel primo pomeriggio da

Riccione per raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Non è ancora chiaro se l’automezzo, di proprietà dei Lion’s, sia stato dato in prestito oppure donato all’associazione.

Il Comune di Riccione ha proclamato il lutto cittadino a seguito del tragico incidente . Secondo quanto appreso, alla guida del mezzo c’era Pironi, sindaco di Riccione tra il 2009 e il 2014, che è deceduto sul colpo insieme ad altri cinque passeggeri disabili. L’ente comunale ha annullato l’evento di stasera di piazzale Ceccarini, primo appuntamento del calendario di iniziative per il centenario della cittadina romagnola.

«Una immane tragedia. Rimini si stringe ai familiari delle vittime e alla città di Riccione in questa drammatica circostanza. Un particolare ricordo affettuoso a Massimo Pironi, ex Sindaco di Riccione, purtroppo parte di questa tragedia. Fino all’ultimo giorno della sua vita ha dimostrato la sua generosità.». Così Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini su Facebook.