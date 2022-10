Maxi incidente sulla Palmiro Togliatti: 11 veicoli coinvolti

07 ottobre 2022 a

Incidente spaventoso stamattina tra Via Tuscolana e Via Palmiro Togliatti nella periferia est di Roma, con 11 mezzi coinvolti nel sinistro e disagi durati per ore alla circolazione. Non è chiaro il motivo per cui i veicoli si sono scontrati con un pullman. I fatti sono avvenuti alle 11.30 circa della mattina di oggi, in piazza di Cinecittà. Il pullman, che era diretto verso il Grande Raccordo Anulare, ha colpito per primo i veicoli fermi al semaforo. Nell'impatto sono rimasti coinvolti a catena 7 auto, 3 moto e il pullman.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano, seguiti dall'arrivo i infermieri e medici del 118: i feriti registrati sono in tutto 4, nessuno di loro ha riportato lesioni gravi. Illeso il conducente del pullman, un 68enne.

Sui social è stato pubblicato il video di un cittadino, che riprende la scena da un autobus: nelle immagini si vedono un pullman danneggiato nella parte bassa anteriore, quattro auto e due scooter. Sull'asfalto ci sono parti di lamiere dei veicoli incidentati.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico nel quadrante, a causa della carreggiata temporaneamente bloccata. Il sinistro è poi stato risolto, la strada sgomberata e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità in tarda mattinata.