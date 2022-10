Dove avvengono le alluvioni, l'allarme di Giuliacci: dove avvengono le alluvioni

Giada Oricchio 06 ottobre 2022 a

Le temperature miti di questi giorni stanno per cedere il passo a pioggia, vento e nubifragi. Il clima di questi giorni, noto con il termine di “ottobrata”, corrisponde a una fase fortemente stabile dovuta all’anticiclone africano delle Azzorre ricco di polveri, foschie e umidità. Sul sito del colonnello e meteorologo Giuliacci (www.meteogiuliacci.it) si legge che a breve dovremo riprendere ombrelli e calosce perché ci sarà una serie di veloci e deboli perturbazioni: “I mari son ancora caldissimi e pertanto basta poco per far scatenare forti temporali! Le correnti occidentali sorvoleranno dei bacini assai caldi: di fatti, attualmente, le acque superficiali risultano molto più calde della media, circa 3-4 gradi”.

"Quando arriva la pioggia". Colpo di scena a ottobre

Le maggiori criticità si registrano nel Nord della Sardegna, nella Sicilia occidentale e nella fascia tra Toscana e Corsica. Su queste aree, stante il surplus termico di vapore ma anche di calore (più una massa d’aria è calda tanto più vapore può contenere) assorbiti dalla perturbazione, saranno più probabili nubifragi e trombe d’aria. Il portale indica giorni e luoghi: “Dal 9 ottobre l’Atlantico poterà numerose perturbazioni su Sardegna, Piemonte, Ovest Lombardia, Liguria, Emilia; il 10 ottobre piogge su Isole, regioni centrali, Emilia, Romagna e Campania; l’11 ottobre su tutta Italia, forti su Emilia, Romagna, Toscana, Friuli, Venezia Giulia; il 12 ottobre ovunque tranne regioni di Nordovest; Piemonte, Emilia, Romagna e Centrosud, tranne la Toscana; il 13 ottobre al Sud; il 14 ottobre su Alpi e Regioni di Nordovest. La fase piovosa porrebbe durare fino a tutta la seconda decade di ottobre”.