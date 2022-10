Roma, incendio Termini. L'incredibile nuvola nera terrorizza i romani

07 ottobre 2022 a

a

a

Tanta paura per i romani per il maxi incendio divampato in via Marsala, vicino alla stazione Termini. Una densa colonna di fumo nera si è levata sul centro di Roma. Ad andare in fiamme una decina di motorini parcheggiati lungo via Marsala, a pochi passi dall’ingresso della stazione Termini. Un forte odore di plastica bruciata, diverse esplosioni e poi le sirene dei vigili del fuoco accorsi immediatamente sul posto, mentre la nube si espandeva nell’aria ed era visibile da piazza della Repubblica, via Cernaia e San Lorenzo.

Sta bruciando qualcosa di grosso in via Marsala a #Roma #Termini pic.twitter.com/PT1ekCpJUx — Marco Lionfield ASR (@marcofab73) October 7, 2022

La strada è stata interdetta al traffico, decine di persone si sono messe in fuga dai bar della zona. Un capannello di curiosi, attorno all’area delimitata, ha seguito le operazioni di spegnimento. Il dehors di un locale, all’altezza di via Marghera, è andato completamente distrutto: le fiamme hanno lambito la struttura. Stessa sorte per gli scooter parcheggiati, di cui restano soltanto le carcasse. Tra le prime ipotesi, circolate tra i passanti diretti alla stazione, sembrerebbe che le fiamme siano divampate da un solo mezzo e velocemente si siano propagate a quelli limitrofi. Sul posto, in breve tempo, sono arrivati anche gli operatori sanitari e diverse ambulanze.