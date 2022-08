Meteo, temporali e grandine segnano la fine dell'estate. Il ciclone dai Balcani rovina l'ultima settimana di agosto

24 agosto 2022 a

Estate in crisi con l’arrivo di temporali e grandine. Un ciclone dai Balcani meridionali che si sposta lentamente verso la Grecia sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi. Inoltre durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. Questa estate caldissima ed anomala, iniziata in anticipo a maggio, sembra aver perso il fiato, non avere più energia per portare il caldo africano ed il sole verso l’Italia. I temporali saranno dunque sempre più frequenti, anche se la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, indica la possibilità ancora di forti temporali al Sud nelle prossime ore, a causa del mare molto caldo, fino a 27/28 gradi e della convergenza dei venti, soprattutto intorno allo Stretto di Messina e alla Sicilia settentrionale. Anche in Calabria sono attesi possibili nubifragi, fino alla Basilicata meridionale, il Metaponto. Da domani i rovesci saranno meno diffusi e più concentrati a ridosso delle montagne, mentre il weekend vedrà un miglioramento al Sud.

Tutto l’opposto per il Nord dove in queste ore si vive una fase estiva molto gradevole con temperature massime sui 30 gradi e minime localmente inferiori ai 15. Ma ci sarà un mini-ribaltone nel weekend: dove adesso è brutto migliorerà, dove adesso è bello peggiorerà. Al Centro insisterà una certa instabilità su Abruzzo, Molise e Basso Lazio, altri acquazzoni non si escludono tra Puglia e Campania mentre al Nord e sul resto del Centro il tempo sarà ottimo, seppur via via più caldo durante il giorno. Al mattino, invece, si vivono risvegli piacevoli con temperature quasi settembrine.