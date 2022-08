Meteo, come sarà il tempo a settembre. Mario Giuliacci spiazza tutti: le zone da tenere d'occhio

23 agosto 2022 a

L'estate è agli sgoccioli o si prolungherà fino a settembre? Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per il mese alle porte riportano che "l'alta pressione sarà finalmente meno insistente nell'occupare la nostra Penisola". Risultato, il caldo estremo non lo vedremo per un po', anzi: saranno probabili piogge e precipitazioni. "Le perturbazioni atlantiche riusciranno a infilarsi nel Mediterraneo con maggior regolarità, portando quindi piogge importanti sull'Italia, assetata dal lungo e severo periodo di siccità" si legge su mariogiuliacci.it

Ma allora passeremo il mese di settembre sotto l'ombrello? No, perché in generale non sarà un mese piovoso e non mancheranno le giornate soleggiate. Le piogge saranno "nella norma o solo di poco al di sopra" e interesseranno soprattutto il Nord, mentre l'estremo Sud, che avrà a che fare con l'alta pressione ancora per diverso tempo, vedrà il sereno a lungo.

"In base alle ultime e più aggiornate proiezioni, rimarranno spesso al di sopra della norma - ha spiegato Giuliacci -. Specie nelle prime settimane, sono molto probabili alcune brevi fasi di caldo piuttosto intenso per il periodo, con temperature che in molte località potrebbero facilmente raggiungere e superare i 30 gradi, come se fosse ancora piena estate", prevede poi Giuliacci che fa intravedere un prolungamento dell'estate in molte zone d'Italia.