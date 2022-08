Meteo, arriva il ciclone balcanico. Ribaltone clima

21 agosto 2022 a

Negli ultimi giorni siamo stati abituati a un'Italia spaccata in due, con l'Italia settentrionale caratterizzata da trombe d'aria e nubifragi e il sud stretto nella morsa delle alte temperature. Dalla prossima settimana, però, tutto questo cambierà.

La Niña accelera verso l'Europa. "Tempeste extra-tropicali", cambia tutto già da agosto

Il cambiamento sarà provocato soprattutto dalla presenza di un ciclone che stazionerà sui Balcani ma che si espanderà anche verso le nostre regioni meridionali. Per questo già da lunedì (ma soprattutto martedì e mercoledì) il sud Italia sarà caratterizzato da fenomeni temporaleschi. Al centro-nord, invece, questa volta prevarrà l'alta pressione con temperature non troppo alte. Poi da giovedì rimonterà l'anticiclone africano ma nell'ultimo weekend di agosto non è escluso un passaggio temporalesco anche sulle regioni settentrionali.