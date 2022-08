Meteo, a settembre "picchi di 30 gradi". La previsioni di Mario Giuliacci, dove resiste l'estate più calda

21 agosto 2022 a

Questo 2022 ha riservato non poche sorprese dal punto di vista meteorologico, come i lunghi periodi di caldo estremo intervallati da fenomeni atmosferici estremi. È lecito chiedersi cosa c'è da aspettarsi per settembre, dopo una fine di agosto caratterizzata dalle piogge insistenti in molte zone mentre in altre prevale il sereno. A rispondere a queste domande è il colonnello Mario Giuliacci, volto noto delle previsioni meteo in tv, che ha in un articolo pubblicato sul suo sito meteogiuliacci.it spiega che "le ultime e più aggiornate proiezioni dei modelli stagionali, quelli che cercano di descrivere l'evoluzione atmosferica sul lungo periodo, sembrano suggerire che a settembre l'alta pressione sarà finalmente meno insistente nell'occupare la nostra Penisola".

Cosa significa? Le incursioni delle perturbazioni atlantiche saranno più frequenti nel Mediterraneo e si vedranno "piogge importanti sull'Italia". Una buona notizia dopo i lunghi periodi di siccità. Ma attenzione, perché ci saranno anche "diverse fasi di tempo prevalentemente soleggiato e in generale non sarà un mese particolarmente piovoso". Le precipitazioni saranno nella norma o poco al di sopra "e difficilmente quindi verrà colmato il deficit idrico di lungo periodo". Le piogge dovrebbero verificarsi con maggior frequenza al Nord, mentre l'alta pressione sarà più frequente al Sud.

Insomma, "settembre 2022 somiglierà maggiormente ai mesi che l'hanno preceduto" almeno per quanto riguarda le temperature che "rimarranno spesso al di sopra della norma". Anche a settembre, dunque, saranno probabili le "brevi fasi di caldo piuttosto intenso per il periodo, con temperature che in molte località potrebbero facilmente raggiungere e superare i 30 gradi, come se fosse ancora piena estate". Una buona notizia per i vacanzieri che amano la fine dell'alta stagione, meno per la situazione drammatica della siccità in molte zone d'Italia.