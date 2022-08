Meteo, altri fenomeni estremi. Le previsioni di Mario Giuliacci: cosa sta per accadere

19 agosto 2022 a

Gli eventi atmosferici estremi visti in Toscana e Liguria nelle ultime ore potrebbero non essere fenomeni isolati e nelle prossime 48 ore sono diverse regioni dove va tenuta alta l'attenzione, Secondo le ultime previsioni meteo ci aspettano infatti temporali, rischio di grandine e nubifragi su molte regioni, avverte metegiuliacci.it, il sito del colonnello Mario Giuliacci.

Le trombe d'aria e i nubifragi visti in Toscana e Liguria "sono le conseguenze della perturbazione che sta attraversando il nostro Paese e che farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro e al Nord", si legge sul sito che mette in guardia su possibili, nuovi "fenomeni meteo estremi". Alla base c'è il contrasto tre le correnti più esche in arrivo e la massa di aria calda che resiste sull'Italia. Questo "conflitto" può generare grandinate, venti fortissimi e nubifragi.

Venerdì 19 agosto "acquazzoni e temporali bagneranno a macchia di leopardo tutto l'Arco Alpino, Levante Ligure, Lombardia Orientale, Triveneto, Emilia, Romagna, Sardegna e praticamente tutte le regioni centrali, sconfinando a tratti anche sul nord della Puglia", è la previsione per la giornata di oggi. Il rischio dii temporali violenti riguarda soprattutto Veneto, Trentino, Friuli, Venezia Giulia, Lazio e Umbria. Sabato 20 agosto dovrebbe tornare il sereno su ampie zone della Penisola.