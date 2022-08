La bufera del nord arriva al centro Italia: allerta massima nel Lazio

18 agosto 2022 a

Grande attenzione da parte del Dipartimento di Protezione Civile per la perturbazione che, nelle prossime 24 ore, colpirà le Regioni del centro Italia, «Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna dove si avranno più o meno gli stessi fenomeni che oggi hanno interessato il nord: forte pioggia e raffiche di vento. Al nord le condizioni di maltempo permarranno comunque anche nelle prossime ore», fanno presente le stesse fonti.

La riunione - in corso nella sede di Via Vitorchiano, a Roma - è servita a «serve a fare il punto e a fare in modo che si predispongano possibili misure precauzionali», fanno sapere all’AGI fonti di Protezione Civile. Alla riunione sull’emergenza maltempo hanno partecipato - oltre al capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che presiede l’unità di crisi - i direttori di protezione civile regionale o gli assessori, i vigili del fuoco e il comando operativo di vertici interforze.

Ci si aspetta un miglioramento, invece, per la situazione nel nord Italia. Il vertice è servito «per fare il punto con le Regioni colpite in queste ore dall’ondata di maltempo. Si tratta di Toscana, Liguria Veneto ed Emilia Romagna. Sono stati riscontrati prevalentemente classici danni da vento, scoperchiamento dei tetti di abitazioni e alberi caduti».

La situazione, «sembra in miglioramento sulle criticità e le vittime sarebbero solo in Toscana», spiegano le stesse fonti. «Questa perturbazione con la stessa intensità e con la possibilità che si vada incontro agli stessi fenomeni si sta spostando nelle prossime ore nelle regioni del centro sud», concludono.