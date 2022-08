Meteo, la Niña corre verso l'Europa. "Cambio di scenario planetario", la previsione di Giuliacci

17 agosto 2022 a

a

a

Mentre l'Italia in questi giorni è spezzata in due con precipitazioni e instabilità al nord mentre al sud resiste il sereno, le proiezioni meteo a lunga scadenza forniscono elementi utili per capire con cosa avremo a che fare quando finirà questa lunga e calda estate 2022. Siamo nell'ambito dei modelli previsionali, come scrivono i meteorologi del sito meteogiuliacci.it del colonnello Mario Giuliacci.

Riesplode il caldo africano. Dove scatta l'allerta rossa

Osservato speciale per l'autunno è il fenomeno meteo della Niña che può condizionare il clima in Europa e in Italia. Si tratta di "un raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centro-orientale", si legge nel sito che spiega come in questo momento storico siamo davanti a un possibile "cambio di scenario planetario, con una netta tendenza al ribasso (- 1°C) per i prossimi mesi" dal punto di vista delle temperature.

Italia spaccata in due, quando arriva la tregua dal caldo africano

Con la Niña diventa più probabile "l'ingresso di perturbazioni in discesa dall'Atlantico" in Europa con la stagione autunnale che partirebbe "in sordina, ma da ottobre e in particolar modo da novembre cambierebbe tutto. Il prosieguo dei mesi autunnali sarebbe piuttosto piovoso sul comparto centro-settentrionale europeo, con effetti anche sulle regioni settentrionali del nostro Paese". Diverso il discorso per il Centro-Sud "dove le piogge arriveranno a fatica" e "sussiste il rischio concreto di lunghi periodi di siccità anche nella stagione autunnale".