Maltempo, l'esperto prevede la catastrofe in Italia ad autunno: "Impariamo dai giapponesi"

Un nuovo incubo in vista dell'autunno. Il maltempo che si sta abbattendo sull'Italia sarebbe solo un primo assaggio di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Così gli esperti iniziano a lanciare allarmi e suggerire possibili soluzioni per prevenire i danni.

"Di questi fenomeni - spiega a Repubblica Alberto Pasini, fisico del clima e ricercatore del Cnr - ne vedremo tanti e dobbiamo prepararci. Da maggio in Italia si registra un forte aumento delle temperature dell'aria e del mare. Con un Mediterraneo così caldo, nel momento in cui si faranno strada correnti più fresche, inevitabilmente andremo incontro ad alluvioni-lampo, enormi chicchi di grandine, venti molto forti, come sta succedendo un po' ovunque".

Le previsioni di Pasini sono allarmanti: "Purtroppo sui cambiamenti climatici non si può tornare indietro, si può solo provare a rallentare questa corsa disastrosa e fare in modo di non arrivare mai a scenari in cui i piani di adattamento, al momento l'unica arma che abbiamo, non basteranno più per gestire eventi che rischiano di diventare .catastrofici".

Secondo il fisico, la soluzione è prendere esempio dai Paesi abituati a gestire questo tipo di emergenza. "Dovremmo adottare - spiega Pasini - un modello come quello dei giapponesi per i terremoti. Qui bisognerebbe insegnare nelle scuole dove rifugiarsi in caso di alluvione, come proteggere le proprie case, il rischio vero di un abuso edilizio, cosa fare in caso di incendio. Tendiamo a non valutare troppo seriamente il numero delle vittime di questi eventi che non balzano subito agli occhi perché non si verificano tutte insieme come accade per un terremoto. Ma sono tantissime. negli ultimi 50 anni in Italia le vittime del clima sono state 1.630, due terzi provocate da frane, un terzo da alluvioni. E ben 2.100 i Comuni colpiti, di tutte le Regioni, nessuna esclusa".