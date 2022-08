Migranti, raffica di sbarchi tra Sicilia e Calabria. Salvini inchioda Lamorgese: dal 25 settembre cambia tutto

14 agosto 2022 a

In dure giorni sono sbarcati in Calabria 600 migranti. A Lampedusa in una sola notte ne sono arrivati 199 in otto approdi. L'emergenza legata all'immigrazione clandestina non conosce momenti di tregua e Matteo Salvini promette: dal 25 settembre cambia tutto.

Ipocrisia sinistra, porti aperti in Italia e pugno duro all'estero

La situazione a Lampedusa è esplosiva. Prima 7 tunisini, con un barchino di 7 metri partito da Djerba, sono approdati autonomamente a molo Madonnina venendo poi bloccati dai carabinieri. Altri 12, attorno alle 2, sono stati avvistati a Punta Guitgia dai militari della Guardia di finanza. L’imbarcazione non è stata ancora trovata. A seguire, a 10 miglia dalla costa, la motovedetta Cp324 della Guardia costiera, ha bloccato una lancia di 10 metri con a bordo 92 persone, fra cui una donna e 5 minori, provenienti da Egitto, Senegal, Pakistan, Guinea e Marocco. A 4 miglia da Punta Sottile, un’altra motovedetta delle Fiamme gialle ha agganciato 11 tunisini su un barchino di 5 metri e altri 25, fra cui 9 donne, in fuga da Costa d’Avorio, Camerun e Guinea. La Guardia di finanza, inoltre, ha avvistato e soccorso un barchino di 5 metri con 12 tunisini a bordo e altri 16, fra cui una donna e 2 minori. (AGI)Ag2/Mld 141114 AGO 22 NNNN

Qualcuno sa dove sia (e cosa sta facendo) il “ministro” Lamorgese?

Serie di sbarchi di migranti in Calabria in meno di 48 ore. Secondo i dati dell’ufficio immigrazione della questura di

Crotone, che ha proceduto alle operazioni di identificazione dei migranti, in un giorno e mezzo sono giunte 660 persone (289 venerdì e 371 sabato) provenienti quasi tutte dall’Afghanistan, Iran e in parte da Siria ed Egitto. Secondo le prime testimonianze raccolte i migranti sarebbero partiti dalle coste turche tra il 7 e l’8 di agosto. I profughi, dopo le procedure di rito, sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese.

Confini blindati, flat tax e Pnrr: il programma per l'Italia, ecco il piano del centrodestra

"Qualcuno sa dove sia (e cosa sta facendo) il 'ministro' Lamorgese? Fra 42 giorni, dal 25 settembre, finalmente i confini e i cittadini Italiani torneranno a essere protetti! #25settembrevotoLega", scrive il segretario della Lega Matteo Salvini in un tweet.