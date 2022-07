Covid, il sottosegretario Andrea Costa: riduzione isolamento per positivi asintomatici

26 luglio 2022 a

Cambiano le regole per tenere sotto controllo la pandemia Covid. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha annunciato un allentamento delle misure fino ad arrivare presto all'eliminazione dell'isolamento per tutti i positivi senza sintomi. Il sottosegretario ne ha parlato durante la puntata di Agorà andata in onda martedì 26 luglio su Rai3.

«Dobbiamo arrivare a convivere con il virus. Sicuramente nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell’isolamento per chi è positivo ma non ha sintomi. Il passo successivo credo sia considerare l’ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, si possa anche eliminare la quarantena. Dobbiamo rivedere i criteri per l’isolamento, per evitare di bloccare nuovamente il paese.Dobbiamo inoltre scorporare i dati: capire chi muore per covid e chi muore con covid è importante». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo ad Agorà su Rai 3.