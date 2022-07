Il virologo Andrea Crisanti: "Come avevo previsto il picco del Covid è superato"

Sullo stesso argomento: Affonda un pedalò e i ragazzi vengono salvati dai cani

«Il picco» di questa ondata estiva di Covid «è stato superato? Certo, lo avevo detto: con 10 milioni di persone contagiate al mese, in due mesi abbiamo avuto secondo le stime 20-25 milioni di casi. Quindi la discesa dal picco è legata al fatto che il numero di persone suscettibili è notevolmente diminuito. Era scontato che avvenisse in questi tempi». A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova che ha ricordato come, diminuendo la popolazione suscettibile, la dinamica di trasmissione del virus sia in calo.

Sono 23.699 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del bollettino diramato dal ministero della Salute. Le vittime sono 104. Il tasso di positività è al 19,3%, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 19,5%. Tra test antigenici e molecolari, sono stati eseguiti in tutto 122.550 tamponi. I degenti nei reparti ordinari si attestano a 11.081. Mentre sono 426 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per 43 ingressi giornalieri.