Bonus psicologo, domande al via. I requisiti per ottenerlo e dove richiederlo

Da oggi lunedì 25 luglio si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps del bonus psicologo. Si tratta del «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia», introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all’art. 1-quater, comma 3, sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze del 31 maggio scorso.

REQUISITI E DOMANDE

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Le domande per la richiesta del «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia» potranno essere presentate dal 25/07/2022 al 24/10/2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.