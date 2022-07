Affonda un pedalò e i cinque ragazzi a bordo vengono salvati dai cani

25 luglio 2022 a

Quando i cani diventano eroi. Affonda un pedalò davanti alla spiaggia delle Saline di Palinuro, cinque ragazzi tra i 25 e i 30 anni sono stati salvati da due cani bagnini della Scuola italiana cani salvataggio, che sono intervenuti insieme ai bagnini del vicino stabilimento balneare.

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di domenica, a 250 metri a largo della spiaggia delle Saline a Palinuro, in provincia di Salerno. Il pedalò è affondato per tre quarti e i cinque ragazzi che erano a bordo sono caduti in acqua e si sono dovuti aggrappare alla superficie rimasta a galla. Due ragazze, una delle quali non sapeva nuotare, sono entrate nel panico. Immediato l’intervento di Dylan e Vita, due Golden Retriver in servizio nella postazione di sicurezza Sics che in pochi minuti hanno raggiunto l’imbarcazione affondata.

Gli stessi naufraghi si sono dichiarati meravigliati dalla velocità con cui hanno visto arrivare i cani, muniti di una speciale imbragatura galleggiante, che ha permesso loro di mantenersi a galla fino al trasbordo su due pattini di salvataggio, intervenuti dallo stabilimento Urlamare. Alla vista dei cani bagnini i ragazzi si sono tranquillizzati e, tornati in spiaggia, hanno ringraziato Dylan e Vita.