Meteo, previsioni choc. Mario Giuliacci avverte: "Nessuno scampo dal caldo record"

"Nessuno scampo" dall'anticiclone africano di origine sahariana. Parola di Mario Giuliacci che sul suo sito avverte: "La nuova ondata di caldo insisterà fino a fine mese, probabilmente potrebbe anche sconfinare nei primi giorni di agosto, anche se nella fase finale la parentesi rovente sembra attenuarsi. Gli aggiornamenti evidenziano che il clou è in questi giorni, fino al 25 luglio" precisa.

L'ondata di caldo estremo che ha travolto l'Europa è nella sua fase culminante. Le previsioni non ci fanno intravedere miglioramenti. "La siccità è quindi destinata ad aggravarsi in maniera drammatica; per quanto riguarda le temperature, in dettaglio, valori in ulteriore, rialzo con la colonnina di mercurio che viaggerà intorno ai 35 - 38 gradi su tutta l'Italia, qualche punta di 40 gradi su Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, zone interne del centro, Puglia, Lucania e Isole maggiori". L'unica "buona notizia" sul fronte di questa ondata di caldo estremo dovrebbe arrivare la prossima settimana "tra il 28 e il 30 luglio finalmente temperature in calo fino a portarsi sotto 35 gradi, ma ancora al di sopra dei 30 - 32, quindi farà ancora piuttosto caldo anche se più sopportabile".

Cattive notizie anche per quanto riguarda le tanto attese piogge. "Sono previsti pochissimi temporali e solo nelle ore pomeridiane sulle regioni alpine; qualche fenomeno meteo intenso anche sull'entroterra ligure e sui rilievi abruzzesi, molisani, lucani, campani e dalla Calabria. Umidità in calo da Nord a Sud, ma solo per un generico ricambio d’aria: potrebbe essere solo una breve parentesi" si legge sul sito del meteo di Giuliacci.

