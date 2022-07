Meteo, rilevata "anomalia" nel Mediterraneo: in arrivo eventi estremi. Gli esperti si aspettano il peggio

17 luglio 2022 a

Un'estate anomala come il clima degli anni recenti che risente del riscaldamento globale e fenomeni mai visti in precedenza. Come la tropicalizzazione del Mediterraneo, che causa fenomeni atmosferici inediti per queste latitudini. "In queste ore" nelle nostre acque si sta registrando "una anomalia eccezionale di ben 5°C sull'Adriatico e sullo Jonio", affermano i meteorologi de ilmeteo.it. "Il nostro mare si sta lentamente ma inesorabilmente tropicalizzando, con cambiamenti già visibili su numerose specie vegetali ed animali, ma soprattutto che condizionerà inevitabilmente il clima".

Anche un solo grado di differenza può provocare "maggior violenza e frequenza dei fenomeni atmosferici" che traggono la propria energia dalla superficie marina, figuriamoci 5. Questo rapporto di forze tra aria e mare è alla base ad esempio delle cosiddette "bombe d'acqua" e dei tornado.

Il sito ricorda come l'estate in corse, caratterizzata da ondate di forte caldo, ha visto "eventi estremi" resi possibili dalle temperature record, a volte seguite da "grandinate come palle da baseball, mini-tornado, trombe d'aria e trombe marine". È inevitabile, rilevano i meteorologi, "che i prossimi mesi, visto il surriscaldamento di mari, si prosegua su questo trend".

Il sito cita poi le ultime proiezioni del Centro Europeo ECMWF e prevede per la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno la situazione potrebbe volgergli ancora di più al peggio. "Agosto potrebbe essere esplosivo nelle temperature", ma successivamente, l'ultima parte del mese e settembre "potrebbero essere terribili", con piogge e rischi alluvioni su Liguria, Piemonte e alta Toscana.

