Apocalisse 4800, ecco dove colpisce l'anticiclone africano: le città più colpite

19 luglio 2022 a

a

a

Caldo estremo in tutta Europa, con temperature che toccano i 40 gradi anche in Inghilterra, Francia e Germania. In Italia, Milano è tra le città più calde della giornata, con una temperatura massima di 36 gradi. Ancora più calda Firenze, dove la colonnina di mercurio si spingerà almeno fino a 37°C. Meno rovente Roma, che dovrebbe fermarsi intorno ai 34-35 gradi. Sempre di 35 gradi la massima prevista a Bologna. Giornata da bollino arancione in Liguria, in attesa di domani mercoledì 20 luglio, quando a Genova scatterà la massima allerta per il caldo, quella rossa.

"Anomalia" nel Mediterraneo: in arrivo eventi estremi. I meteorologi si aspettano il peggio

Caldo record anche sulle alpi. Con l'anticiclone Apocalisse4800 la quota dello zero termico ha raggiunto i 4800 metri. Questa mattina alle 8.30, sul Monte Rosa, si registravano gia' + 1.9 gradi e alle 18 di ieri la colonnina sfiorava i 3 gradi positivi. Solo fino a pochi anni fa la quota estiva era stabile a 3200-3500 metri, al di sopra dei quali si trovava la zona delle nevi perenni e dei ghiacciai. Nei prossimi giorni secondo Arpa Piemonte, lo zero termico si assesterà tra i 4400 e i 4500 metri, per risalire nella giornata di giovedì fino ai 4700.

Meteo, il giorno della svolta: quando e dove colpirà la perturbazione atlantica

Nella seconda parte della settimana è previsto un week end di fuoco. L'anticiclone arriverà con decisione verso l’Italia e la penisola Balcanica, provocando una vera e propria impennata delle temperature. Tra mercoledì e giovedì le previsioni meteo confermano una ulteriore intensificazione del caldo, con picchi anche oltre i 40 gradi, sia al Centro-Sud che nelle regioni settentrionali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.