Stop del Tar del Lazio a Damiano Coletta, decade il sindaco di Latina

08 luglio 2022 a

a

a

Decadono il sindaco Damiano Coletta e il consiglio comunale di Latina dopo che il Tar del Lazio ha accolto uno dei ricorsi sul voto dello scorso 3 e 4 ottobre e ha annullato l’esito elettorale di 22 sezioni e, conseguentemente, la proclamazione degli eletti. Secondo la sentenza, dalle risultanze si deve affermare che non risulta soddisfatto il requisito della corrispondenza tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate in alcune sezioni del capoluogo. Tale fenomeno è stato valutato di rilevanza tale da potere influenzare l’esito del primo turno elettorale, in cui il candidato sindaco Zaccheo non ha raggiunto la quota del 50% dei voti più uno, per uno scarto di 1.071 voti.

"Democratici spaccati". Resa dei conti nel Pd del Lazio

Il ricorso - presentato da alcuni candidati consiglieri di "Latina nel Cuore" - è stato dunque accolto e sarà necessario votare nuovamente nelle sezioni coinvolte. Si attende dalla prefettura la nomina di un commissario per il Comune. Il sindaco a questo punto potrebbe, comunque, presentare un ricorso al Consiglio di Stato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.