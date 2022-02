L'autostrada Roma-Latina non si fa più. Resta la Pontina, la strada killer

Antonio Sbraga 17 febbraio 2022 a

Se Messina attende da decenni l'improbabile Ponte, la Pontina da 15 anni aspetta l'agognata autostrada Roma-Latina. E chissà quanto tempo ancora dovrà aspettare, visto che il Ministero delle Infrastrutture ha appena nominato il «commissario liquidatore della Società Autostrade del Lazio S.p.A.». Ossia proprio la società mista, costituita il 4 marzo 2008, sorta come «soggetto aggiudicatore per il compimento di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la procedura ad evidenza pubblica di affidamento della concessione dell'intervento Corridoio Intermodale Roma-Latina e Collegamento Cisterna-Valmontone». Un'opera evidentemente ritenuta interminabile sin dalla costituzione della società, considerato che per statuto ha una «durata fino al 2050, nata con un capitale sociale di 2,2 milioni di euro, sottoscritto in misura paritetica da Anas e Regione Lazio». Ma ora sarà il neo-commissario liquidatore, l'avvocato Nicola Maione, a liquidare ciò che resta della società regionale.

