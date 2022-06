Covid, Pregliasco detta le regole in spiaggia: "Le mascherine vanno portate come gli occhiali da sole"

27 giugno 2022 a

Quando vanno portate le mascherine soprattutto in questi giorni di caldo eccessivo? Il virologo Fabrizio Pregliasco è sicuramente per la linea del massimo rigore: "Questo virus è sempre pericoloso. Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron5 a fine luglio, e poi in autunno inverno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto. Spero che l’Europa dica la stessa cosa e sopra i 50 anni raccomandi un vaccino".

Il professore Pregliasco, intervenuto a Rai Radio1, ospite di ’Un Giorno da Pecora, aggiunge:. "Dobbiamo immaginare degli scenari a seconda di come evolve la situazione. Per quanto riguarda la mascherina in spiaggia "bisogna portarla così come si portano gli occhiali da sole".

