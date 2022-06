Covid, Bassetti critica l'isolamento: "Milioni di persone a casa. Ma non stiamo come due anni fa"

27 giugno 2022 a

Matteo Bassetti mette in dubbio le regole attuali sull'isolamento per chi è positivo al Covid-19. Attualmente, infatti, chi è vaccinato e positivo al virus deve stare in isolamento almeno una settimana. Poi può uscire ma solo con tampone negativo. In altri Paesi, come gli Usa invece, gli asintomatici possono uscire dall'isolamento dopo cinque giorni anche senza tampone, ma con la precauzione di continuare a portare la mascherina per altri cinque giorni. Bassetti spiega che "siamo solo all’inizio. I contagi Covid19 cresceranno ancora. Avremo presto più di 100.000 contagi al giorno con milioni di persone isolate a casa. Continuiamo a considerare questa infezione come due anni fa. Si dimentica che il 98% degli italiani è oggi protetto", scrive l’infettivologo su Twitter.

Bassetti poi allarga il ragionamento: "Mi auguro che non debba arrivare un Covid 2022 o 2023, perché altrimenti troveremo un Sistema Sanitario Nazionale completamente impreparato, com’era durante le prime fasi della pandemia", dice intervistato per la rubrica de Il Riformista tv per Osservatorio Sanità. "Lo dico a ragion veduta: non mi pare che in questi due anni siano aumentati i posti in terapia intensiva, quindi se dovesse presentarsi una nuova infezione la situazione sarebbe la stessa del 2020".

