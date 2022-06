Sesto San Giovanni, ragazzo di 19 anni uccide il padre e chiama i soccorsi

12 giugno 2022 a

Un 19enne ha ucciso il padre e poi ha chiamato il 112 confessando l’omicidio. È successo a Sesto San Giovanni, nel Milanese. La chiamata al numero di emergenza è stata fatta alle 9 del mattino. Nell’appartamento in via Saint Denis 9, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che hanno trovato il 19enne in stato di shock e in camera da letto il cadavere del padre del ragazzo di 57 anni.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano, che hanno effettuato i rilievi.

