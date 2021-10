Tragedia a Brescia: parte colpo di fucile, padre uccide la figlia

17 ottobre 2021 a

Un uomo di 57 anni ha ucciso la figlia di 15, con un colpo di fucile partito per sbaglio. Secondo quanto riporta il sito di Brescia Oggi, il fatto è accaduto a San Felice del Benaco, nel Bresciano. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, un ex assessore del paese, stava mostrando l’arma a dei parenti quando è partito un colpo che ha ucciso la figlia sul colpo. Il colpo di fucile è partito all’improvviso e purtroppo ha raggiunto l’adolescente in pieno petto. Sul fatto indagano i carabinieri. «È senza dubbio un incidente, un drammatico incidente» riferiscono gli inquirenti. L’uomo sarà indagato per omicidio colposo, un atto dovuto per permettere tutti gli accertamenti del caso.

