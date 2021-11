Strage in famiglia: accoltella a morte i figli piccoli, la moglie e la suocera

17 novembre 2021 a

a

a

Uccide la moglie, i due bimbi di due e cinque anni e la suocera di 64 anni poi si toglie la vita. È successo questo pomeriggio a Sassuolo, in provincia di Modena, in un appartamento al civico 28 di via Manin. L’uomo avrebbe usato un coltello. Dopo il fatto, dai primi accertamenti portati avanti dai carabinieri giunti sul luogo del delitto, l’uomo si è tolto la vita. Sono intervenuti i carabinieri.

Solo ieri, a Vetralla, in provincia di Viterbo, un altro padre ha ucciso il figlio di dieci anni in casa. L'uomo aveva un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna e dal bambino l’uomo. Non si è trattato, dunque, di un colpo dato accidentalmente durante una lite tra la coppia, come inizialmente trapelato. La donna, come chiarito dal comandante provinciale Antonazzo sul posto, sarebbe arrivata a casa in un secondo tempo, trovando il figlio senza vita. Illesa, è sotto choc.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.