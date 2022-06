Rivoluzione Rai, giro di nomine dopo la rimozione di Mario Orfeo: chi va ai talk show. Palazzo Chigi in fibrillazione

03 giugno 2022 a

Giro di valzer nelle poltrone Rai dopo la rimozione di Mario Orfeo dall'incarico di direttore degli approfondimenti da parte dell'ad Carlo Fuortes. L'effetto domino porterebbe l'ex direttore del Tg1 al Tg3, mentre per la delicata posizione degli approfondimenti giornalistici, soprattutto visto che siamo in par condicio per il voto del 12 giugno sui referendum sulla Giustizia, andrebbe ad Antonio Di Bella. Le indiscrezioni vedono al posto di Di Bella, che ha appreso della promozione quando era al mare come riporta il Corriere della sera in un retroscena sul domino delle nomine, la direttrice del Tg3 Simona Sala che andrà dosi al daytime.

Il giro di poltrone, ancora non confermato, dovrebbe essere presentato nel consiglio di amministrazione di mercoledì prossimo. Per il Corriere a Orfeo la nuova nomina non dispiace "ma difficilmente avrà già superato e supererà lo shock della rimozione subita pubblicamente".

Si riapre così la partita dei talk show. Secondo i rumors della prima ora il repulisti sarebbe scaturito anche dalla volontà di Orfeo di mettere mano, se non di rimuovere dai palinsesti, Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Il programma ora "rischia meno stravolgimenti", si legge nel retroscena, e lunedì ci sarà un incontro risolutivo sul programma. E Fuortes? Secondo le indiscrezioni il caso oltre a suscitare le proteste di molti partiti ha provocato una certa agitazione anche nel governo con una serie di chiamate arrivate e partite da Palazzo Chigi perché l'ad rimettesse ordine nell'informazione del servizio pubblico.

