Lesioni cerebrali e positiva alla cocaina: bambina di 6 mesi in ospedale dall'11 maggio

Una bimba di 6 mesi di Chioggia, comune in provincia di Venezia, ricoverata dall’11 maggio in ospedale a Padova, sarebbe risultata positiva ad un contatto con la cocaina. La piccola era stata ricoverata per alcune lesioni due giorni prima all’ospedale di Chioggia e poi era stata trasportata d’urgenza a Padova a seguito di una emorragia cerebrale. Dalle analisi sono emerse anche alcune lesioni cerebrali che potrebbero anche indicare che la bambina è stata scossa con violenza.

La piccola è ricoverata in terapia intensiva ma le se condizioni sarebbero in lieve miglioramento. Le tracce di cocaina trovate grazie all’analisi del capello potrebbero derivare da un contatto con la sostanza stupefacente, che poteva essere presente nella casa dove la piccola abitava con i genitori. Oppure tracce di droga potrebbero essere state assunte attraverso il latte materno. Le ipotesi dono ancora tutte aperte e sulla vicenda indagano i carabinieri e la Procura di Venezia.

