Caldo anomalo a maggio: che estate sarà quella del 2022. Fenomeni estremi

Luca De Lellis 27 maggio 2022

È maggio ma a livello climatico sembra già agosto. In Italia c'è un caldo infernale e la situazione, nonostante un leggero calo delle temperature previsto nelle giornate di domenica e lunedì, non migliorerà. Oggi quasi nell’intera penisola si registrano oltre 30º: a Roma siamo intorno ai 34º, a Milano e Napoli ci si aggira intorno ai 30º. Ma il fattore preoccupante riguarda l’ondata di afa, quell’umidità che provoca nell’aria una cappa da togliere il fiato. A Sud l’atmosfera è leggermente diversa, con i temporali che stanno spingendo le temperature leggermente a ribasso.

Per quel che riguarda l’ultimo weekend di maggio avremo un’Italia climaticamente spaccata a metà tra caldo e piogge battenti. Sabato 28 e domenica 29 maggio è previsto l’arrivo di un ciclone d’aria fredda proveniente dalle regioni nordiche europee, che farà calare leggermente le temperature in tutto il territorio nazionale. Tali correnti di origini scandinave porteranno con loro anche perturbazioni che colpiranno prima il Nord Italia e poi le zone centro-meridionali.

Solo un fuoco di paglia però: già ad inizio della prossima settimana il clima tornerà nuovamente infernale, condizionando la vita di tutti gli italiani, in particolare durante le ore diurne. Infatti, la notizia è che già in concomitanza con il ponte del 2 giugno giungerà in tutto lo stivale un potente anticiclone africano, che inaugurerà un altro periodo di caldo torrido, forse in misura ancora maggiore rispetto a quello vissuto nelle ultime settimane.

