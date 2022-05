Chiede un certificato all'ospedale e gli rispondono via Pec che è morto

18 maggio 2022 a

a

a

«Si trasmette in allegato la documentazione sanitaria relativa al defunto Pescolloni Luciano»: ma la persona ritenuta morta è viva ed è la stessa che ha richiesto la documentazione all’ospedale di Camerino, dove in precedenza si era sottoposta a un intervento chirurgico. La storia surreale arriva dalle Marche.

"Ho fatto bene a lasciarti". Mentana si sfoga contro i fake di Twitter

Il paziente, Luciano Pescolloni, 55 anni e in buona salute, aveva richiesto copia della cartella per fini assicurativi e l’ha ricevuta via pec, con una sorta di certificazione di avvenuta morte su carta intestata dell’Asur Marche-Av3 e regolarmente firmata.

"Sono il fu Luciano Pescolloni - ha scherzato l'involontario protagonista della vicenda contattato da Cronache Maceratesi - sono rimasto sconcertato e quindi ho voluto condividere la storia. Dicono che allunghi la vita".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.