Enrico Mentana si sfoga contro Twitter per i commenti sul profilo fake

Mentana, il profilo fake scatena il caos. E il giornalista si sfoga. "Fatta salva la libertà di espressione e quella di invitare chi si vuole nei programmi tv, vi invito a cambiare canale (fosse anche La7) quando viene invitata Yuliya Vityazeva. Dopo la storia sulla bomba su Torino, credo che sia indegna di parlare in Italia”. Questo tweet sulla giornalista russa postato da un evidente account fake di Enrico Mentana ha scatenato il putiferio. In molti ci sono cascati con tutte le scarpe e hanno commentato a loro volta. Tra quelli che si sono fatti "fregare" ci sono anche vittime illustri come Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia. "Sarebbe giusto evitare di seguire chi la invita, anche quando non c’è lei”.

Di fronte al caos totale che si è scatenato su social, ha preso la parola anche il diretto interessato. Su Instagram Mentana si è sfogato senza se e senza ma. "Caro Twitter, da 24 ore diverse migliaia di tuoi utenti si accapigliano sotto una frase un po' fessa postata da un profilo fake (evidente) col mio nome. Peraltro mi dicono che molte delle risposte più focose e inurbane vengono da profili altrettanto improbabili. L'insieme spiega bene perché ti lasciai nove anni fa e tuttora mi tengo alla larga: tornerò da te - che saresti per altri versi uno straordinario mezzo di informazione - quando avranno diritto di parola solo i portatori di un'identità vera e accertata".

