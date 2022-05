Un'auto piomba nel cortile dell'asilo a L'Aquila e travolge cinque bambini: uno è grave

18 maggio 2022 a

Grave incidente a L’Aquila dove poco dopo le 14 un’automobile è finita nel giardino della scuola dell’infanzia Pile-Primo Maggio, in via Salaria Antica Est. Secondo prime informazioni sarebbero almeno 5 i bambini rimasti feriti, uno dei quali anche in maniera grave.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile era parcheggiata e si sarebbe sfrenata. Dopo essere scivolato in discesa per alcune decine di metri, il mezzo avrebbe sfondato il cancello del giardino della scuola travolgendo i bambini. I piccoli stavano giocando nel cortile quando l'auto all'improvviso è piombata dentro la scuola travolgendoli. Sul posto il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco dell’Aquila e l’ambulanza dell’elisoccorso.

