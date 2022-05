Terremoto, scia sismica a Campobasso. Notte di paura e gente in strada: la scossa più forte di magnitudo 3,7

18 maggio 2022 a

Notte di preoccupazione in Molise dove è in corso uno sciame sismico. Poco prima delle 2 di notte (alle 1:49) la scossa più forte, di magnitudo 3.7, con epicentro a Pietracatella, in provincia di Campobasso, a 22 chilometri di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. Alle 5 del mattino un nuovo movimento tellurico di magnitudo 2.7. Molte persone sono scene in strada dopo aver avvertito la scossa, rilevata in tutta la zona.

