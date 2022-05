Covid, terza dose di vaccino anche ai bambini fino agli 11 anni: via libera dell'Fda negli Usa

17 maggio 2022 a

La FDA ha autorizzato la terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni: si tratta dell’ultima di una serie di azioni per rafforzare la protezione contro la diffusione del Covid, che negli Stati Uniti ha provocato quasi un milione di morti. «Sebbene il Covid-19 sia generalmente meno grave nei bambini rispetto agli adulti, l’ondata della variante Omicron ha colpito un maggior numero di bambini, anche ricoverati», ha dichiarato in un comunicato il commissario della FDA Robert M. Califf. Secondo l’istituzione di regolazione dei farmaci, «alcuni di questi bambini potrebbero subire effetti a lungo termine, anche se al momento dell’infezione non presentavano sintomi molto gravi».

L’autorizzazione si basa su uno studio della risposta immunitaria di un gruppo di bambini che ha già permesso, nell’ottobre 2021, l’approvazione dell’uso del ciclo completo del vaccino di Pfizer per questa fascia di età. Pochi mesi fa, la FDA aveva già autorizzato la dose di richiamo per i ragazzi fra i 12 e i 15 anni, mentre i piccoli sotto i 5 anni non possono essere vaccinati.

