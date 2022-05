Ucraina, più va avanti la guerra più i russi sostengono Vladimir Putin. Il sondaggista gela tutti a Piazzpulita

05 maggio 2022 a

La Russia è con Vladimir Putin e la fiducia nel presidente russo aumenta man mano che va avanti la guerra in Ucraina. A dirlo non è un propagandista di Mosca ma Denis Volkov, direttore del centro sondaggi indipendente Levada, intervenuto giovedì 5 maggio nella trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7, Piazzapulita.

Il giornalista chiede quanto siano attendibili le risposte dei cittadini russi visti gli evidenti rischi a cui va incontro chi manifesta dissenso per il potere centrale, nonostante l'anonimato garantito dalle interviste dell'istituto. "Non riceviamo il vero pensiero delle persone ma quello che le persone vogliono comunicare di sé, una situazione un po' deviata" ammette il sondaggista che però afferma che il risultato dei rilevamenti "coincide" in gran parte col sentire comune in Russia.

Ci sono indicatori che segnalano l'aumento paura di rispondere come il numero di rifiuti alle interviste, spiega Volkov. "Nell'ultimo mese questo indice non è aumentato, i cambiamenti che vediamo con ogni probabilità sono cambiamenti dell'opinione pubblica" che consegna un consenso sempre maggiore a Putin. "Spesso gli intervistati lasciano dei commenti, non richiesti, che però registriamo. Oggi le persone dicono che i problemi esistono ma c'è una situazione di conflitto e bisogna sostenere" il presidente, afferma il sondaggista. "C'è un quinto" degli intervistati "che non sostiene completamente Putin ma a novembre la fiducia era più bassa. Man mano che va avanti il conflitto aumenta la fiducia" in Putin.

