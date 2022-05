Stasera Italia, frattura nel governo di Putin: Ferruccio de Bortoli rivela gli effetti dell'intervista di Lavrov

Federica Pascale 05 maggio 2022 a

“Un'intervista ha diviso il governo russo. Ha costretto Putin alle scuse, ed è una frattura che grazie ad un'intervista (quella del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Zona Bianca, ndc) si è aperta.” Così Ferruccio de Bortoli, ospite di Barbara Palombelli, durante la puntata di giovedì 5 maggio di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico in onda la sera su Rete4.

"Ovviamente non penso che avrà conseguenze particolari in Ucraina – precisa il giornalista del Corriere della Sera -, però ha costretto" il presidente russo Vladimir Putin "a chiedere scusa" al primo ministro israeliano Naftali a Bennet "per una frase infelice del suo ministro degli Esteri. Quell'intervista comunque ha rivelato un sentimento rappresentato dal governo russo, il che vuol dire che l’intervista è stata certamente utile.”

Altro ospite della puntata è Giampiero Massolo, presidente Ispi, che commenta la reazione di Israele a seguito delle affermazioni del numero 2 del Cremlino Lavrov: “Ci sono un numero considerevole di ebrei russi che sono in Israele. Una delle ragioni per le quali Bennet ha tentato a sua volta di fare il mediatore, cioè di esercitare buoni uffici, è anche perché si trova in questo genere di posizione”.

È di oggi la notizia che anche Israele si stia mobilitando per fornire aiuti all’Ucraina e, secondo Massolo, questo improvviso avvicinamento al presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sia del tutto casuale. “Questo complesso di cose fa sì che oggettivamente questo commento di Lavrov fosse assolutamente mal posto e che le scuse di Putin ci stiano” conclude il diplomatico.

