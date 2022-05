Omnibus, Nathalie Tocci accusa la stampa italiana: “Impreparati”. La lezioncina sulla politica estera

05 maggio 2022 a

La direttrice IAI Nathalie Tocci spiega la sua presa di posizione contro chi fa dichiaratamente propaganda russa in televisione. L’esperta dell’Istituto Affari Internazionali è ospite della puntata del 5 maggio di Omnibus, programma televisivo del mattino di La7 condotto da Alessandra Sardoni, che sottolinea come sia un’operazione delicata appellare qualcuno come propagandista o come filo-Putin: “Effettivamente bisogna essere estremamente attenti a dove tracciare la linea. Io la mia linea personale la traccio con chi è dichiaratamente un propagandista, quindi se si è un giornalista che lavora per il ministero della Difesa russo, che è l’esempio più eclatante - risponde così la Tocci segnalando il caso della giornalista russa Nadana Fridrikhson -, mi tiro indietro. Non c’è tema di dibattito lì, sei dichiaratamente un propagandista. Quella per me è la linea rossa. È anche un atto di solidarietà nei confronti dei giornalisti che in Russia sono dichiarati agenti di stati terzi e rischiano la vita tutti i giorni”.

“Sinceramente - spiega ancora la Tocci - non mi va di condividere il palco con chi è dichiaratamente propagandista, dico non nel mio nome. È assolutamente giusta l’intervista che riesca ad incalzare il ministro degli Esteri russo, facendo l’esempio dell’intervista a Sergej Lavrov. Per farlo ci vuole una preparazione che spesso nel giornalismo del nostro paese non c’è, almeno per quanto riguarda la politica estera, poi non mi pronuncio su altri temi. Ci sono rarissimi casi e la tua trasmissione Alessandra - sottolinea la direttrice IAI rivolta alla Sardoni - è una che si occupa di politica internazionale. Quante trasmissioni, a prescindere da questa guerra, si occupano in maniera tradizionale di politica estera? Lavrov non è uno che si riesce ad intervistare facilmente, ci vuole una preparazione notevole per riuscire ad incalzarlo”.

