Epatite acuta dei bambini, l'Oms: nessun legame con alimenti, medicine e vaccini

26 aprile 2022 a

a

a

Non sono stati riscontrati collegamenti tra l’epatite acuta infantile e il consumo di alcun tipo di alimento o la somministrazione di medicinali o vaccini contro il Covid: lo ha precisato l’Organizzazione mondiale della Sanità. «Le cause continuano a essere effetto di un’approfondita indagine», ha spiegato in una conferenza stampa la specialista dell’agenzia Onu, Philippa Easterbrook, «stiamo cercando una serie di fattori sottostanti, infezioni o non infezioni, che potrebbero alla base di questi casi».

“Non facciamo come i cinesi”. Bassetti e il mistero delle epatiti acute dei bimbi

Per quanto si è potuto osservare si esclude la presenza dei virus che causano i quattro tipi di epatiti conosciuti (A, B, C, D o E), così come dei batteri che causano le gastroenteriti nei bambini. Finora i casi riportati a livello mondiale sono 169, per sette di loro si è reso necessario un trapianto di fegato e un bambino è morto. Il possibile collegamento con un adenovirus (virus molto comuni che si trasmettono tra le persone e causano infezioni all’apparato respiratorio e digerente) è una delle ipotesi allo studio: finora è stato rilevato in 74 casi su 169.

Sui casi di epatite brancolano nel buio, Staiano: "Di origine sconosciuta, sorveglianza attiva"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.