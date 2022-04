Non è l'Arena, “non facciamo come i cinesi”. Matteo Bassetti e il mistero delle epatiti acute

25 aprile 2022 a

a

a

Ci sono 170 casi di bambini colpiti in tutta Europa da una particolare epatite. Nel corso della puntata del 24 aprile di Non è l’Arena, talk show di La7, Massimo Giletti chiede lumi sulla situazione a Matteo Bassetti, infettivologo di Genova: “Ci sono questi casi anomali, la maggioranza in Inghilterra, potrebbe trattarsi di un nuovo virus, che i bambini in qualche modo fino all’infezione non avevano visto e quindi non sono stati in grado di sviluppare anticorpi. Si è parlato dell’adenovirus, un virus molto comune nei bambini, che dà sintomi influenzali praticamente, molto blandi. Una spiegazione che è stata data è che siccome in questi ultimi due anni i bambini hanno avuto contatti ridotti con l’esterno, anche per l’uso delle mascherine, e quindi il sistema immunitario di questi bambini potrebbe non essere stato allenato in maniera adeguata. Non dimentichiamoci - ci tiene a dire l'esperto di malattie infettive, con un collegamento con un audio un po' problematico - che abbiamo tanti virus per cui non ci sono vaccini, per allenare il sistema immunitario bisogna anche venire incontro a questi virus. Quindi potrebbe essere che alcuni bambini che non hanno sviluppato adeguati anticorpi c’è stata una reazione esagerata”.

“Epidemia galoppante”. In allarme i pediatri: boom di epatiti acute, occhio al sintomo

“Stiamo abbastanza tranquilli o no?”, chiede Giletti al Direttore della Clinica di Malattie Infettive all'Ospedale San Martino, che risponde così: “Io credo che bisogna stare tranquilli, che bisogna dire alle persone che non è il caso di allarmarsi, che stiamo facendo la cosa più importante, cioè tra i vari paesi del mondo mettiamo in comunione i dati, non dobbiamo commettere errori già commessi dai cinesi nel 2019 quando ci hanno nascosto i problemi del Covid. Dobbiamo - ribadisce ancora Bassetti nella chiusura della puntata di Non è l’Arena - continuare a studiare e fare ricerca per capire se si tratti di un nuovo virus o di un virus già esistente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.